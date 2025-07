I finalisti della Coppa del Mondo di Esports Rennsport sono stati confermati

HQ

Oggi è il giorno in cui si conclude la prima delle oltre 20 Esports World Cup competizioni. Il torneoRennsport si concluderà questa sera, dopo che le tre squadre finaliste avranno concluso i loro ultimi otto turni di azione, una serie di gare che vedranno le squadre di quattro persone competere per i posti e il maggior numero di punti, nel tentativo di assicurarsi un trofeo, la maggior parte del montepremi di $ 500.000 e alcuni Club Points anche per le rispettive organizzazioni.

Ieri, abbiamo avuto modo di vedere il girone superiore e quello inferiore, e che alla fine ha visto sia Porsche Coanda Esports Racing Team che Atlassian Williams Sim Racing eliminati e diretti a casa. Le tre squadre qualificate sono state Team Redline, Virtus.pro e Team Vitality.

Per quanto riguarda gli otto round in cui queste squadre si sfideranno per determinare un vincitore, i tracciati selezionati sono i seguenti:



Gedda



Spa-Francorchamps



Daytona



Hockenheim



Monza



Fuji



Gedda una seconda volta



Spa-Francorchamps una seconda volta



Sapremo chi solleverà il primo trofeo del Esports World Cup più tardi oggi.