I Fnatic vincono laValorant fase 1 del Champions Tour EMEA

La prima fase del 2025 Valorant Champions Tour si è ufficialmente conclusa. Dopo alcuni mesi intensi, ciascuno dei quattro tornei regionali si è concluso, poiché questo fine settimana l'EMEA ha finalmente raggiunto le Americhe, la Cina e il Pacifico.

Stando così le cose, il vincitore del torneo EMEA è stato... Fnatic. L'organizzazione è uscita in testa dopo un girone di playoff dominante che li ha visti perdere solo una singola mappa in quattro partite individuali. In effetti, Fnatic ha dimostrato di essere una tale minaccia in tutto il torneo nel suo complesso che ha rilasciato solo due mappe nell'intero evento che originariamente è iniziato a fine marzo.

Certo, Team Heretics, l'altra squadra finale, stava disputando un grande torneo fino a quando non si è imbattuta in Fnatic. Heretics è riuscito a rimanere imbattuto fino alla finale del girone superiore, dove ha perso contro i Fnatic 2-0, e poi non ha più perso una mappa fino al Grand Finale, dove i Fnatic hanno dimostrato ancora una volta di essere la più grande spina nel fianco, perdendo alla fine 3-0.

Dovremo vedere se Heretics riuscirà a scrollarsi di dosso i suoi problemi con i Fnatic all'evento Masters Toronto, poiché nonostante non abbia vinto l'evento, ha allo stesso modo Fnatic e il terzo classificato Team Liquid, ha timbrato il biglietto per l'evento internazionale che si svolgerà per tutto giugno in Canada.