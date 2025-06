I fornai del gioco mostrano più di Cairn con un nuovo trailer

HQ

Se hai mai desiderato scalare una montagna, probabilmente l'hai sperimentato in uno dei tanti giochi di Assassin's Creed di Ubisoft. Tuttavia, i giochi seri di arrampicata su roccia sono raramente sviluppati. Ci sono voluti tre anni per sviluppare i sistemi per l'arrampicata del titolo. The Game Bakers vuole offrire qualcosa di emozionante e unico. Scrivono quanto segue per descrivere Cairn.

"In Cairn, il nostro gioco di arrampicata di sopravvivenza, avrai bisogno di determinazione e perseveranza per "arrivare fin qui". Quando abbiamo deciso di realizzare un videogioco sull'alpinismo, siamo rimasti affascinati dalla dedizione e dalla determinazione dimostrate dagli scalatori. Sono pronti a rischiare tutto per la straordinarietà che li fa sentire: estremamente soddisfatti e liberi. E questa è l'emozione che volevamo replicare e farti sentire, come giocatore".

The Game Bakers ha annunciato su State of Play che il gioco verrà lanciato il cinque novembre 2025 e che è già possibile testare una demo su PlayStation 5 oggi. Puoi guardare un trailer qui sotto.