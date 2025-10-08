I Gentle Mates confermati come la prossima squadra che si unirà Valorant Champions Tour EMEA

HQ

Riot Games ha rivelato che Gentle Mates sarà una delle nuove organizzazioni che si uniranno alla regione Valorant Champions Tour EMEA nella stagione 2026. La squadra è stata selezionata come una delle squadre partner, tutto perché Gentle Mates e Riot concordano sui loro obiettivi organizzativi per la stagione 2026, tra le altre ragioni.

Secondo un comunicato stampa, Gentle Mates ha battuto la concorrenza pubblicando il punteggio complessivo più alto nel processo dei criteri di valutazione, che prende in considerazione anche la collaborazione e l'allineamento strategico di un'organizzazione, la sua prontezza operativa, i suoi piani competitivi e i sistemi di supporto ai giocatori, la risonanza della comunità e la capacità di generare fandom.

Ciò ha portato Gentle Mates a firmare un contratto di un anno con il VCT che si estenderà per tutta la stagione 2026 e vedrà la squadra competere insieme agli altri nove roster partner e alle due squadre che saranno promosse al torneo Ascension in arrivo.