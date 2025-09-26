Gamereactor

Call of Duty: Black Ops 6

I LA Thieves rafforzano il roster della Call of Duty League con gli ex campioni del mondo

aBeZy e Kenny sono entrati a far parte del team in franchising di 100 Thieves.

Sembra quasi surreale vedere così tanti giocatori di Atlanta Faze dirigersi altrove. L'ex squadra follemente dominante, la cui unica insidia era non essere in grado di vincere più campionati del mondo, si sta ora sciogliendo e, dopo lRiyadh Falcons 'ingresso di McArthur "Cellium" Jovel, ora anche Tyler "aBeZy" Pharris ha una nuova casa.

aBeZy si è ufficialmente unito al Los Angeles Thieves, con l'intenzione di rafforzare la squadra che ha bussato alla porta per diventare anche lui un pluricampione del mondo. Unendosi alle stelle di ritorno Thomas "Scrap" Ernst e Paco "HyDra" Rusiewiez, aBeZy è una delle due nuove aggiunte, con la seconda che è anche un ex campione del mondo.

Kenneth "Kenny" Williams torna al Thieves, la squadra dove ha vinto il suo primo campionato CDL, il tutto dopo un periodo con OpTic Texas dove ha vinto anche il campionato 2024. Inutile dire che con questi acquisti 100 Thieves sembra sicuramente essere una forza da non sottovalutare in vista della stagione 2026.

Call of Duty: Black Ops 6

