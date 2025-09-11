I Las Vegas Falcons cambiano nome in Riyadh Falcons e firmano un giocatore all-star

HQ

Dire che il 2025 non è stato gentile con l'organizzazione Las Vegas Falcons nel Call of Duty League è forse un eufemismo. La squadra ha concluso la stagione regolare con 35 punti e una percentuale di vittorie inferiore al 10%, ottenendo tre vittorie e 28 sconfitte. Inutile dire che questo non può accadere di nuovo, e si stanno già facendo delle mosse nel tentativo di assicurare che non accadrà.

Per cominciare, la squadra ha abbandonato lo sfarzo e il glamour di Sin City per trasferirsi invece in Arabia Saudita per diventare il Riyadh Falcons. Il team di proprietà saudita ha rivelato il cambiamento e il nuovo marchio della squadra, sottolineando che ora è "pronto per il futuro".

Allo stesso modo, ha svelato una nuova squadra costellata di stelle, un roster che è persino riuscito a strappare uno dei migliori giocatori del mondo dalle grinfie del Atlanta Faze.

Alec "Arcitys" Sanderson e Amer "Pred" Zulbeari, che rimangono con la squadra dopo essersi uniti l'anno scorso, i Falcons sono sostenuti da Saud "Exnid" Alotai (che è anche una stella di ritorno anche se è stato messo in panchina dopo una terribile prestazione di squadra all'inizio del 2025) e il ragazzo stella del Faze McArthur "Cellium" Jovel.

Pensi che questo sarà sufficiente per ribaltare il Falcons e vederli contendere i trofei nel 2026 Call of Duty League ?