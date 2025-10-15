I League Awards tornano a fine novembre

HQ

Il World Championship per League of Legends è ben avviato e continuerà a offrire un'azione intensa per alcune settimane. Dopo la conclusione del torneo, però, sarà la bassa stagione e possiamo aspettarci una grande pausa fino all'inizio della prossima stagione nel 2026.

Fortunatamente, non sarà tutto rose e fiori, dato che i League Awards hanno annunciato il loro ritorno. Questo evento cercherà di mettere in luce e mostrare il meglio del meglio dell'eSport competitivo della scorsa stagione, e sarà ancora una volta presentato da Eefje "sjoks" Depoortere e Marc "Caedral" Robert Lamont.

Lo spettacolo si terrà il 28 novembre e senza dubbio gli eventi del World Championship avranno un impatto molto grande su chi se ne andrà con premi e riconoscimenti.