I pool sono stati confermati per l'Halo Championship Series Dallas Open

Il prossimo grande evento del calendarioHalo Championship Series 2025 porterà il circuito competitivo a Dallas, negli Stati Uniti, per un torneo che si svolgerà in linea con Open DreamHack Dallas. Il Dallas Open si svolgerà tra il 23 e il 25 maggio e, con l'avvicinarsi sempre di più, i gironi del torneo sono stati confermati.

Ora sappiamo come saranno strutturati i quattro gironi e la cosa fondamentale da notare è che tre squadre consolidate costituiranno tre dei quattro slot per girone, con lo slot finale assegnato a una squadra che supera il girone aperto. I pool sono impostati come segue.

Girone A:



Gioco OpTic



TSM



Gen.G Esports



Team aperto



Girone B:



Ribellione di Shopify



Nemesi



Uno



Team aperto



Girone C:



FaZe Clan



Nuvola9



Zero tenacia



Team aperto



Girone D:



Gioco della stazione spaziale



Incognito



Complessità Gaming



Team aperto



In totale, all'evento saranno messi in palio $150.000, con le prime quattro squadre classificate che riceveranno un invito diretto al Salt Lake City Major all'inizio di agosto.