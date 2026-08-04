I profili della community Xbox hanno creato temi dinamici e foto profilo per il 25° anniversario

HQ

Se giochi molto a Xbox e/o segui da vicino le notizie videoludiche, è molto probabile che tu abbia sentito parlare del Klobrille, insider tedesco di Xbox. Oltre a essere molto informato su ciò che accade con Xbox, è anche noto per condividere immagini di stile sui suoi social.

Ora ha annunciato tramite Bluesky che collaborerà con Microsoft per celebrare il 25° anniversario della Xbox questo autunno, e per questa occasione gli è stata data l'opportunità di creare un tema dinamico per la tua Xbox Series S/X. Inoltre, un'altra figura di spicco nella community Xbox, Benkenobi2020, ha progettato foto profilo con il 25° anniversario in mente, e puoi vedere qui sotto entrambe le loro creazioni - oltre a leggere di più sulla collaborazione e su come trovarle tramite Xbox Wire.

Sia il tema dinamico che le foto profilo sono disponibili ora e sono gratuiti.



