I Team Falcons sono i campioni del PGL Bucarest 2025

Un altro torneo PGL si è concluso già quest'anno. Dopo circa una settimana di azione, il PGL Bucharest 2025 si è concluso, con un evento che ha visto la partecipazione delle miglioriCounter-Strike 2 squadre di tutto il mondo e lottare per una quota di un montepremi di $ 625.000. Ora che questo evento è finito, abbiamo un vincitore di cui parlare.

Per questo evento, l'Arabia Saudita Team Falcons è uscito vincitore, dopo aver sconfitto G2 Esports nel gran finale di ieri con un dominante 3-0. Nonostante si sia dimostrato un avversario difficile nella fase dei playoff, Team Falcons non è stata una forza indomabile per tutto l'evento, poiché l'organizzazione ha concluso la fase a gironi al sesto posto, evitando per un pelo l'eliminazione con un record di 3-2 (2-3 avrebbe portato all'eliminazione).

Con questo risultato in mente, Team Falcons torneranno a casa con $ 200.000 di premio in denaro e si prepareranno come una squadra da tenere d'occhio all'IEM Melbourne, che si svolgerà la prossima settimana.