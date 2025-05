I Team Falcons sono i vincitori delApex Legends Global Series Open

HQ

Il torneo Apex Legends Global Series di questa stagione è iniziato in modo più poco ortodosso in quanto è iniziato con un torneo Open in cui un sacco di squadre e organizzazioni uniche hanno avuto l'opportunità di competere per una parte di un mega montepremi e anche per slot diretti al torneo Midseason Playoffs. Questo è stato e si è concluso e ora abbiamo un vincitore da mettere in evidenza.

Team Falcons ha dimostrato di essere quello da battere e ne è uscito vincitore, assicurandosi il trofeo, lo slot Midseason e $ 300.000 del montepremi di $ 1 milione. Il Falcons ha battuto Alliance, Al Qadsiah, 100 Thieves e Shopfiy Rebellion per assicurarsi questo risultato, ma anche queste altre prime cinque squadre hanno timbrato il biglietto per il Midseason Playoffs, il che significa che una manciata di organizzazioni sono già bloccate per l'evento.

Secondo chi è stato soprannominato MVP del torneo, questo è andato al Falcons ' Phillip "ImperialHal" Dosen.

Ora, Team Falcons continuerà a darsi battaglia nel ALGS: Split 1 Pro League nelle Americhe.