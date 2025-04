I Vegas Falcons si ricaricano con diversi ex campioni della Call of Duty League

HQ

Abbiamo menzionato più volte in passato che i Vegas Falcons sono attualmente di gran lunga la peggior squadra della stagione 2025 Call of Duty League. Dirigendosi verso il terzo Major dell'anno, che prende il via più tardi oggi, la squadra deve ancora assicurarsi un solo CDL Point, il che significa che ha raggiunto la metà dell'anno senza una sola vittoria di partita da mostrare. Chiaramente, questo non è il modo di operare, motivo per cui lFalcons 'Arabia Saudita si sta allontanando dalla loro ex squadra tutta saudita per reclutare alcuniCall of Duty veterani.

L'ex roster di rookie della CDL è stato per lo più in panchina, con solo Saud "Exnid" Alati che ha mantenuto il suo posto nella squadra titolare. Questo è stato fatto per far posto ad Amer "Pred" Zulbeari, Alec "Arcitys" Sanderson e Preston "Priestahh" Greiner.

Pred, per cominciare, ha vinto un campionato CDL l'anno scorso con la squadra OpTic Texas. Priestahh ha recitato nella squadra New York Subliners vincitrice del campionato 2023 e Arcitys faceva parte del roster del campionato Atlanta Faze 2021.

Dovremo vedere se questo funziona a favore di Falcons e se possono effettivamente iniziare ad accumulare punti in questa stagione CDL.