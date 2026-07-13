Id Software "Abbiamo ancora la squadra di cui abbiamo bisogno per costruire il gioco e la tecnologia per cui siamo conosciuti"

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A seguito delle recenti notizie sui licenziamenti su Xbox, sono state condivise molte informazioni riguardo allo stato di id Software, con alcuni rapporti che affermano che il creatore del Doom: The Dark Ages ha "esaurito i programmatori", mentre altri considerano la situazione un "bagno di sangue". Inutile dire che molti temevano che questo significhi la fine degli sforzi creativi di id Software e che invece lo studio venga trasferito a uno sviluppatore di supporto. Forse no...

Recentemente, id Software ha rilasciato una dichiarazione sui social media in cui specifica esplicitamente: "Sebbene il nostro studio sia stato colpito, questi cambiamenti sono stati distribuiti tra i team. Abbiamo ancora la squadra di cui abbiamo bisogno per costruire i giochi e la tecnologia per cui siamo conosciuti. Il team di oggi è più o meno della stessa dimensione che avevamo quando abbiamo realizzato Doom (2016)."

Lo sviluppatore spiega anche che mantiene il design della gerarchia piatta e che sarà presente al QuakeCon ad agosto, spiegando al contempo che è nel processo di "supportarsi a vicenda e i membri del team coinvolti."

Quindi questa è almeno una buona notizia per chi è preoccupato per il futuro di id Tech e i titoli futuri di questo studio molto talentuoso.