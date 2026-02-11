IEM Atlanta 2026: Le 37 squadre presenti sono state confermate
Molti parteciperanno solo all'evento principale, ma conosciamo anche le squadre delle Qualificazioni Chiuse.
Mancano ancora alcuni mesi prima che rivolgiamo la nostra attenzione all'IEM Atlanta, dato che il torneo nordamericano Counter-Strike 2 inizierà solo l'11 maggio. Tuttavia, l'ESL sta anticipando i piani per l'evento, poiché ora è stata definita l'intera lista delle squadre invitate.
In totale, 37 squadre sono state confermate per il torneo, ma molte sono state assegnate alle diverse fasi dell'azione. Per prima cosa, ci sarà un Global Closed Qualifier che riduce 16 squadre a due che avanzano all'evento principale, oltre a un Americas Closed Qualifier che determinerà la sedicesima squadra nell'evento principale. 13 squadre sono state invitate direttamente all'evento principale, da qui il totale di 37 squadre.
Per quanto riguarda i roster degli invitati, puoi vedere come ciascuno è stato inserito qui sotto.
Squadre per il Main Event:
- NRG
- Eredità
- Team Vitality
- Natus Vincere
- FaZe Clan
- Team Liquid
- B8
- Astralis
- GamerLegion
- FUT Esports
- PaiN Gaming
- M80
- A.C. Esports di gioco
- Squadra Globale di Qualificazione Chiusa #1
- Squadra Globale di Qualificazione Chiusa #2
- Squadra di qualificazione chiusa delle Americhe #1
Squadre globali di qualificazione chiusa:
- BetBoom Team
- EyeBallers
- Fnatic
- Sinners Esports
- Alleanza
- K27 Esports
- Cerchio Interno
- CyberShore Esports
- ENCE
- Esports ingannati
- Team Nemesis
- Johnny Speeds
- OG Esports
- Tigri nucleari
- Basement Boys
- Bet-M 33
Squadre Americas Closed Qualifier:
- Passion US
- VOCA
- RAVE
- Capo
- Wildcard
- Team Mouse
- Esperto di scommesse sportive
- Fisher College