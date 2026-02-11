IEM Atlanta 2026: Le 37 squadre presenti sono state confermate

HQ

Mancano ancora alcuni mesi prima che rivolgiamo la nostra attenzione all'IEM Atlanta, dato che il torneo nordamericano Counter-Strike 2 inizierà solo l'11 maggio. Tuttavia, l'ESL sta anticipando i piani per l'evento, poiché ora è stata definita l'intera lista delle squadre invitate.

In totale, 37 squadre sono state confermate per il torneo, ma molte sono state assegnate alle diverse fasi dell'azione. Per prima cosa, ci sarà un Global Closed Qualifier che riduce 16 squadre a due che avanzano all'evento principale, oltre a un Americas Closed Qualifier che determinerà la sedicesima squadra nell'evento principale. 13 squadre sono state invitate direttamente all'evento principale, da qui il totale di 37 squadre.

Per quanto riguarda i roster degli invitati, puoi vedere come ciascuno è stato inserito qui sotto.

Squadre per il Main Event:



NRG



Eredità



Team Vitality



Natus Vincere



FaZe Clan



Team Liquid



B8



Astralis



GamerLegion



FUT Esports



PaiN Gaming



M80



A.C. Esports di gioco



Squadra Globale di Qualificazione Chiusa #1



Squadra Globale di Qualificazione Chiusa #2



Squadra di qualificazione chiusa delle Americhe #1



Squadre globali di qualificazione chiusa:



BetBoom Team



EyeBallers



Fnatic



Sinners Esports



Alleanza



K27 Esports



Cerchio Interno



CyberShore Esports



ENCE



Esports ingannati



Team Nemesis



Johnny Speeds



OG Esports



Tigri nucleari



Basement Boys



Bet-M 33



Squadre Americas Closed Qualifier: