IEM Atlanta 2026: Natus Vincere solleva il trofeo dopo aver sconfitto GamerLegion nella finale
L'organizzazione ucraina conquista il suo primo grande trofeo dall'IEM Rio 2024.
Non sono stati anni facili per Natus Vincere nel mondo competitivo Counter-Strike 2, dato che, sebbene la squadra ucraina sia sempre stata in discussione per i titoli importanti, non è riuscita a superare il traguardo per due anni, con l'ultimo trofeo che è stato l'IEM Rio 2024.
Le cose sono cambiate ora perché nello scorso fine settimana, NAVI ha prevalso all'IEM Atlanta, dove la squadra ha battuto GamerLegion nella finale finale per 3-0 e ha conquistato il trofeo più 125.000 dollari di premi per il loro risultato.
Questo risultato ha anche visto NAVI dover affrontare le cose a mie mani difficili, poiché la squadra ha battuto i solitamente indomabili Team Vitality nei quarti di finale dei playoff per 2-1, prima di poi battere BetBoom Team in semifinale per 2-0, tutto questo prima di sconfiggere rapidamente GamerLegion in seguito.
Per quanto riguarda i prossimi momenti per NAVI, la squadra viaggerà in Germania per giocare all'IEM Colonia tra il 2 e il 21 giugno.