IEM Atlanta 2026: Natus Vincere solleva il trofeo dopo aver sconfitto GamerLegion nella finale

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Non sono stati anni facili per Natus Vincere nel mondo competitivo Counter-Strike 2, dato che, sebbene la squadra ucraina sia sempre stata in discussione per i titoli importanti, non è riuscita a superare il traguardo per due anni, con l'ultimo trofeo che è stato l'IEM Rio 2024.

Le cose sono cambiate ora perché nello scorso fine settimana, NAVI ha prevalso all'IEM Atlanta, dove la squadra ha battuto GamerLegion nella finale finale per 3-0 e ha conquistato il trofeo più 125.000 dollari di premi per il loro risultato.

Questo risultato ha anche visto NAVI dover affrontare le cose a mie mani difficili, poiché la squadra ha battuto i solitamente indomabili Team Vitality nei quarti di finale dei playoff per 2-1, prima di poi battere BetBoom Team in semifinale per 2-0, tutto questo prima di sconfiggere rapidamente GamerLegion in seguito.

Per quanto riguarda i prossimi momenti per NAVI, la squadra viaggerà in Germania per giocare all'IEM Colonia tra il 2 e il 21 giugno.