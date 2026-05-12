IEM Atlanta 2026: Team Vitality, Natus Vincere, Astralis e altri iniziano le campagne con la vittoria
L'ultimo torneo Counter-Strike 2 è ufficialmente iniziato.
Il primo giorno dell'ultimo grande torneo Counter-Strike 2 si è ufficialmente concluso, con IEM Atlanta che ha concluso e ha visto in campo molte delle squadre più importanti. In totale, tutte e 16 le squadre presenti hanno giocato ieri, con otto vittorie consecutive che continuano a salire nei tabelloni superiori dei rispettivi gironi, mentre otto sono scivolate nei tabelloni inferiori.
A tal fine, potresti chiederti quali siano i risultati dell'ultima giornata e, in tal caso, qui sotto abbiamo queste informazioni.
Gruppo A:
- Squadra Vitalità 2-0 BC. Esports di gioco
- B2 1-2 BetBoom Team
- PaiN Gaming 2-0 FaZe Clan
- NRG 0-2 FUT Esports
Gruppo B:
- Natus Vincere 2-0 Passion UA
- Sinners Esports 1-2 GamerLegion
- Legacy 2-0 M80
- Team Liquid 0-2 Astralis
Tenendo questo in mente, per quanto riguarda le partite di oggi, si giocheranno otto partite, con tutte le partite riportate di seguito. Vale ancora una volta la pena notare che i perdenti nelle partite del Lower Bracket saranno già eliminati definitivamente dall'evento.
Semifinali del Upper Bracket del Gruppo A:
- Team Vitality vs. BetBoom Team alle 19:00 BST/20:00 CEST
- PaiN Gaming vs. FUT Esports alle 19:00 BST/20:00 CEST
Quarti di finale del Lower Bracket del Gruppo A:
- A.C. Partita Esports vs. B8 alle 16:30 BST/17:30 CEST
- FaZe Clan vs. NRG alle 16:30 BST/17:30 CEST
Semifinali del Gruppo B del Upper Bracket:
- Natus Vincere vs. GamerLegion alle 21:30 BST/22:30 CEST
- Legacy vs. Astralis alle 00:00 BST/13:00 CEST (13 maggio)
Quarti di finale del Lower Bracket del Gruppo B:
- Passion UA vs. Sinners Esports alle 21:30 BST/22:30 CEST
- M80 vs. Team Liquid alle 00:00 BST/13:00 CEST (13 maggio)