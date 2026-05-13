IEM Atlanta 2026: Team Vitality scivola e si trova in realtà sull'orlo dell'eliminazione

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C'è la possibilità che IEM Atlanta veda un'organizzazione che nonTeam Vitality solleva il trofeo? Dopo aver vinto quasi tutti gli altri eventi quest'anno, l'organizzazione francese ha incontrato un ostacolo sulla strada verso il trofeo IEM Atlanta, essendo stata recentemente sconfitta da BetBoom Team nelle semifinali del Upper Bracket del Gruppo A, il che significa che ora scivola nel Lower Bracket dove dovrà vincere le prossime due partite per conquistare un posto playoff, Con ulteriori sconfitte che la squadra dominante venne eliminata definitivamente dal torneo.

Ma non è stato tutto ciò che è successo durante le partite di ieri all'IEM Atlanta, dato che quattro squadre sono state ufficialmente eliminate e quattro squadre hanno ottenuto un posto nei playoff.

Per aver vinto le rispettive semifinali del Upper Bracket, BetBoom Team, PaiN Gaming, Natus Vincere e Legacy accederanno tutti ai playoff, sebbene i posti limitati di riposo del primo turno non siano ancora stati determinati tra queste quattro squadre.

Per quanto riguarda le squadre eliminate, dopo aver già perso la seconda partita contro IEM Atlanta, BC.Game Esports, NRG, Passion UA e M80 stanno tornando a casa in anticipo.

Tenendo tutto questo a mente, potresti essere curioso di sapere quali saranno le partite di oggi, 13 maggio. Se sì, puoi vedere tutte queste informazioni qui sotto, tenendo presente che i vincitori della finale del Upper Bracket ottengono i posti di bye del primo turno nei playoff, mentre il perdente avanza comunque, e chi sconfitte nel Lower Bracket viene eliminato definitivamente.

Finale del Upper Bracket del Gruppo A:



BetBoom Team vs. PaiN Gaming alle 21:30 BST/22:30 CEST



Semifinali del Lower Bracket del Gruppo A:



FUT Esports vs. B8 alle 16:30 BST/17:30 CEST



Team Vitality vs. FaZe Clan alle 16:30 BST/17:30 CEST



Finale del tabellone superiore del Gruppo B:



Natus Vincere vs. Legacy alle 00:00 BST/13:00 CEST (14 maggio)



Semifinali del Lower Bracket del Gruppo B: