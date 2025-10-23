IEM Chengdu 2025: confermati i due gironi da otto squadre

HQ

Ci sono solo una manciata di eventi importanti rimasti nel calendario competitivo 2025 Counter-Strike 2, uno di questi è IEM Chengdu 2025. Questo torneo inizierà il 3 novembre e durerà fino al 9 novembre, vedendo 16 squadre sfidarsi per una fetta di una torta da $ 300.000.

Con questo quasi qui, ora il ESL ha confermato come i gruppi sono stati organizzati per IEM Chengdu, e ha persino annunciato gli incontri di apertura. Vedi tutte queste informazioni di seguito.

Gruppo A:



Tyloo contro il Team Falcons



Il MongolZ contro l'eroico



Astralis contro Natus Vincere



PaiN Gaming vs. spirito di squadra



Gruppo B:



Furia contro Lynn Vision



Mouz contro FaZe Clan



Vitalità di squadra contro Virtus.pro



G2 Esports contro 3DMax



La fase a gironi dell'evento utilizza un formato a doppia eliminazione in cui alla fine rimarranno solo sei squadre. Questo seminerà poi un tabellone dei playoff in cui le due squadre con le migliori prestazioni ottengono un bye al primo turno, in un girone che altrimenti sarebbe a eliminazione diretta.