IEM Chengdu 2025: Mouz affronterà il Team Vitality in semifinale

IEM Chengdu 2025 è nelle sue fasi finali. I playoff sono ben avviati e al momento della stesura di questo articolo il primo dei due quarti di finale è appena giunto al termine, con Team Vitality che ha battuto Astralis in modo 2-1. Questo è un incontro importante per due motivi; Il primo è che ogni partita è una partita a eliminazione diretta nei playoff, e il secondo perché significa che sappiamo come è stata organizzata una delle due semifinali.

Ora è confermato che Mouz si sfiderà con Team Vitality per un posto nella finalissima. Tuttavia, il perdente non tornerà a casa, poiché gareggerà nella partita per il terzo posto contro il perdente dell'altra semifinale, dove Team Falcons già attende e con il secondo posto che andrà al vincitore di Furia vs. The MongolZ.

Il secondo quarto di finale è in arrivo oggi, il che significa che mentre ci dirigiamo verso il fine settimana, solo quattro squadre rimarranno in lizza all'IEM Chengdu.