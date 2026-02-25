IEM Cologne 2026 non presenterà partite al meglio di una

HQ

Poiché gli Intel Extreme Masters Major tendono a riunire una vasta gamma di squadre Counter-Strike 2 da tutto il mondo, questi tornei hanno tradizionalmente utilizzato partite al meglio di uno fino alla fase dei Playoff, dove rimane solo circa un quarto delle squadre disponibili. Non sarà così all'IEM Colonia 2026.

Il torneo tedesco annuale, che si tiene nella Cattedrale di Counter-Strike, introdurrà partite al meglio delle tre partite dalla terza fase dell'evento. A questo punto, 16 squadre saranno ancora presenti e vive, la metà del totale delle organizzazioni qualificate, il che significa che questo cambiamento potrebbe aggiungere molte più partite al calendario e rendere una delle settimane più intense del calendario CS2.

Così com'è, la Fase 3 si svolgerà tra l'11 e il 15 giugno, con i Playoff che seguiranno dal 18 al 21 giugno. Le prime due fasi si svolgeranno tra il 2 e il 9 giugno e ridurranno il gruppo da 32 squadre a sole 16, con queste due fasi che resteranno comunque al meglio di una squadra.

Pensi che questo cambiamento sia positivo per IEM Cologne e per la competitività Counter-Strike 2 ?