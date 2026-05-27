IEM Colonia 2026: Ecco le partite di apertura della Fase 1

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È stata una primavera intensa per l'ESL Pro Tour, dato che l'IEM Rio si è svolto in aprile prima dell'IEM Atlanta a maggio. Giugno offrirà anche un evento, poiché l'IEM Cologne si terrà nella città tedesca, riportando l'azione nella Cattedrale del Contro-Attacco.

Con il torneo che inizierà il 2 giugno, quando inizierà la prima delle sue tre fasi, l'ESL ha ora rivelato le prime partite dell'evento. Va detto che abbiamo solo le partite della prima giornata, poiché le partite sono assegnate giorno per giorno, con il formato di un girone svizzero in cui le squadre devono ottenere tre vittorie per avanzare ed evitare di ottenerne tre, altrimenti vengono eliminate definitivamente.

A tal fine, potete vedere qui sotto i calendari della prima giornata.

Calendario IEM Cologne Stage 1 Round 1:



GamerLegion vs. NRG



B8 contro Tyloo



Eroico vs. Sharks Esports



BetBoom Team vs. Gaimin Gladiators



BIG vs. Team Liquid



M80 vs. Lynn Vision Gaming



MiBR vs. Thunderdownunder



Sinners Esports vs. FlyQuest



Solo otto squadre passeranno dalla Fase 1, dove poi entreranno nelle squadre invitate della Fase 2, che includono le seguenti organizzazioni.



FUT Esports



Spirito di squadra



Astralis



G2 Esports



Eredità



PaiN Gaming



Monte



Squadra 9z



Quali sono le tue aspettative per l'IEM Cologne?