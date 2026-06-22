IEM Colonia 2026: Team Falcons sconfigge Furia in modo convincente per conquistare il trofeo

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Sebbene Team Falcons sia sempre stato al centro delle discussioni tra i principali tornei Counter-Strike 2 che si tengono in tutto il mondo, negli ultimi anni la squadra si è trovata molto più una damigella che una sposa. La sua ultima grande vittoria è stata al PGL Bucarest nell'aprile 2025, e tra quell'evento e oggi ha ottenuto cinque secondi posti importanti e un terzo posto. Finalmente ha superato questa tendenza all'IEM Colonia 2026.

Il principale torneo tedesco CS2 si è concluso nel fine settimana e ha visto Team Falcons affrontare Furia nella finale. La partita è stata in realtà piuttosto convincente per la squadra saudita, che ha eliminato Furia in modo 3-0, vincendo ciascuna delle tre partite per 13-8.

Questo risultato significa che Team Falcons tornerà a casa con 500.000 dollari di premio in denaro e il trofeo IEM Cologne per questa stagione, ma rende anche la squadra una squadra da tenere d'occhio in vista della BLAST Bounty Summer e della Coppa del Mondo di Esports nei prossimi mesi.

Inoltre, questo risultato pone Team Falcons proprio sull'orlo di essere la squadra con il punteggio più alto al mondo, poiché nella classifica VRS, Team Falcons è ora a 1.990, 10 punti dietro l'attuale squadra con il primo punteggio di Team Spirit (2.000).