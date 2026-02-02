IEM Cracovia 2026: Parivision e The MongolZ già eliminati

HQ

Oggi non si può davvero scrivere gli esports Counter-Strike 2. Nonostante sia stata incoronata squadra da battere nel recente torneo BLAST Bounty Winter 2026, un evento in cui Parivision ha sollevato il trofeo, la squadra è già stata eliminata dalla fase a gironi in corso IEM Krakow.

Le prime due eliminazioni sono avvenute ieri, quando Parivision sono caduti contro Astralis e The MongolZ sono stati eliminati anch'essi da Furia. Questo significa che i tornei di entrambe le squadre sono stati interrotti prematuramente, una pillola particolarmente difficile da accettare per il recente vincitore.

Per quanto riguarda le altre conferme, gran parte della fase a gironi è ancora ben avanzata, il che significa che non sapremo ulteriori eliminazioni almeno questa sera. Quello che sappiamo è che, raggiungendo le finali del Gruppo A del tabellone superiore, sia G2 Esports che Team Spirit hanno ottenuto il loro biglietto per la prossima fase dei playoff, con il vincitore di questa partita imminente che avrà anch'esso un bye al primo turno nella fase successiva.