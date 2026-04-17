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IEM Rio 2026: I playoff iniziano oggi, ecco il tabellone a sei squadre

Il Team Vitality ha mostrato segni di mortalità dopo una recente sconfitta contro il Team Falcons.

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È il momento decisivo per l'evento Intel Extreme Masters a Rio de Janeiro, mentre il grande torneo Counter-Strike 2 si conclude questo fine settimana. Detto ciò, la fase a gironi si è recentemente conclusa, il che significa che il tabellone playoff a sei squadre è stato deciso, con un evento a eliminazione diretta senza seconde possibilità.

Il formato prevede che i due quarti di finale si giocheranno oggi, 17 aprile, prima che le semifinali arrivino domani, e infine la partita per il terzo posto e la finale si terranno domenica. Detto ciò, puoi vedere qui sotto il calendario completo e il calendario degli appuntamenti.

Quarti di finale - 17 aprile


  • Mouz vs. Team Spirit alle 16:00 BST/17:00 CEST

  • Team Vitality vs. NAVI alle 19:15 BST/20:15 CEST

Semifinali - 18 aprile


  • Team Falcons vs. Vincitore di Mouz/Spirit alle 16:00 BST/17:00 CEST

  • Furia vs. Vincitore di Vitality/NAVI alle 19:15 BST/20:15 CEST

Partita per il terzo posto - 19 aprile


  • Perdente della Semifinale 1 vs. Perdente della Semifinale 2 alle 14:30 BST/15:30 CEST

Finale - 19 aprile


  • Vincitore della Semifinale 1 vs. Vincitore della Semifinale 2 alle 18:00 BST/19:00 CEST

Considerando che il Team Vitality ha mostrato il suo primo segno di mortalità perdendo la finale del girone contro il Team Falcons, chi consideri favorito per vincere l'IEM Rio 2026?

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