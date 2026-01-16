IEM Rio 2026: Le squadre invitate sono state confermate

HQ

Ci sono ancora diversi grandi tornei Counter-Strike 2 in programma prima che l'attenzione si sposti sull'evento Intel Extreme Masters Rio 2026 ad aprile, ma questo non ha impedito al ESL di iniziare a parlarne.

L'organizzatore del torneo ha ora rivelato le squadre invitate all'evento. L'evento principale vedrà la partecipazione di un totale di 16 organizzazioni, di cui 13 confermate su invito diretto, e tre saranno determinate tramite partite di qualificazione.

Guardando prima ai qualificati, il Global Closed Qualifier determinerà altre due squadre per l'evento principale, e per quanto riguarda le squadre che parteciperanno a questa qualificazione, sono le seguenti:



Parivision



Eroico



FUT Esports



A.C. Esports di gioco



GamerLegion



BetBoom Team



Compagni Gentili



Hotu



Fnatic



Eyeballers



K27



9ine Pulsabet



L'ultima squadra qualificata proviene dal Americas Qualifier, dove solo le seguenti quattro organizzazioni si sfidano:



Imperial Esports



Fluxo



Bestia



YNG Sharks



Per quanto riguarda l'evento principale e chi sicuramente sarà presente sperando di sollevare il trofeo e portare via la maggior parte del montepremi di 300.000 dollari, queste squadre sono state invitate:



Passion UA



Furia



Team Vitality



Team Falcons



Spirito di squadra



Natus Vincere



Mouz



Aurora Gaming



B8



Eredità



G2 Esports



Team Liquid



3DMax



IEM Rio inizierà il 13 aprile e durerà fino al 19 aprile, tutto al Farmasi Arena di Rio de Janeiro.