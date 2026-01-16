Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
esports
Counter-Strike 2

IEM Rio 2026: Le squadre invitate sono state confermate

Il torneo principale si terrà ad aprile.

HQ

Ci sono ancora diversi grandi tornei Counter-Strike 2 in programma prima che l'attenzione si sposti sull'evento Intel Extreme Masters Rio 2026 ad aprile, ma questo non ha impedito al ESL di iniziare a parlarne.

L'organizzatore del torneo ha ora rivelato le squadre invitate all'evento. L'evento principale vedrà la partecipazione di un totale di 16 organizzazioni, di cui 13 confermate su invito diretto, e tre saranno determinate tramite partite di qualificazione.

Guardando prima ai qualificati, il Global Closed Qualifier determinerà altre due squadre per l'evento principale, e per quanto riguarda le squadre che parteciperanno a questa qualificazione, sono le seguenti:


  • Parivision

  • Eroico

  • FUT Esports

  • A.C. Esports di gioco

  • GamerLegion

  • BetBoom Team

  • Compagni Gentili

  • Hotu

  • Fnatic

  • Eyeballers

  • K27

  • 9ine Pulsabet

L'ultima squadra qualificata proviene dal Americas Qualifier, dove solo le seguenti quattro organizzazioni si sfidano:


  • Imperial Esports

  • Fluxo

  • Bestia

  • YNG Sharks

Per quanto riguarda l'evento principale e chi sicuramente sarà presente sperando di sollevare il trofeo e portare via la maggior parte del montepremi di 300.000 dollari, queste squadre sono state invitate:


  • Passion UA

  • Furia

  • Team Vitality

  • Team Falcons

  • Spirito di squadra

  • Natus Vincere

  • Mouz

  • Aurora Gaming

  • B8

  • Eredità

  • G2 Esports

  • Team Liquid

  • 3DMax

IEM Rio inizierà il 13 aprile e durerà fino al 19 aprile, tutto al Farmasi Arena di Rio de Janeiro.

Counter-Strike 2

Testi correlati

0
Counter-Strike 2Score

Counter-Strike 2
RECENSIONE. Scritto da Patrik Severin

Patrick ha continuato a disinnescare bombe, salvare ostaggi e acquistare quantità oscene di armi in questo sequel del classico Counter-Strike...



Caricamento del prossimo contenuto