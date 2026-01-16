IEM Rio 2026: Le squadre invitate sono state confermate
Il torneo principale si terrà ad aprile.
Ci sono ancora diversi grandi tornei Counter-Strike 2 in programma prima che l'attenzione si sposti sull'evento Intel Extreme Masters Rio 2026 ad aprile, ma questo non ha impedito al ESL di iniziare a parlarne.
L'organizzatore del torneo ha ora rivelato le squadre invitate all'evento. L'evento principale vedrà la partecipazione di un totale di 16 organizzazioni, di cui 13 confermate su invito diretto, e tre saranno determinate tramite partite di qualificazione.
Guardando prima ai qualificati, il Global Closed Qualifier determinerà altre due squadre per l'evento principale, e per quanto riguarda le squadre che parteciperanno a questa qualificazione, sono le seguenti:
- Parivision
- Eroico
- FUT Esports
- A.C. Esports di gioco
- GamerLegion
- BetBoom Team
- Compagni Gentili
- Hotu
- Fnatic
- Eyeballers
- K27
- 9ine Pulsabet
L'ultima squadra qualificata proviene dal Americas Qualifier, dove solo le seguenti quattro organizzazioni si sfidano:
- Imperial Esports
- Fluxo
- Bestia
- YNG Sharks
Per quanto riguarda l'evento principale e chi sicuramente sarà presente sperando di sollevare il trofeo e portare via la maggior parte del montepremi di 300.000 dollari, queste squadre sono state invitate:
- Passion UA
- Furia
- Team Vitality
- Team Falcons
- Spirito di squadra
- Natus Vincere
- Mouz
- Aurora Gaming
- B8
- Eredità
- G2 Esports
- Team Liquid
- 3DMax
IEM Rio inizierà il 13 aprile e durerà fino al 19 aprile, tutto al Farmasi Arena di Rio de Janeiro.