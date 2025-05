Il Barça sa già come andrà a finire il rinnovo di Lamine Yamal

HQ

Lamine Yamal ha avuto quella che potrebbe essere la migliore stagione di sempre per un 17enne, con l'eccezione di O Rei Pelé, che ha vinto la Coppa del Mondo. Questo è successo molti anni fa, quindi il caso eccezionale di Lamine è a sé stante. Ci sono ragazzi che arrivano in tenera età e sembra che nel mondo del calcio ci sia una crescente tendenza dei giocatori a sfondare ancora più giovani.

Il fatto è che il Barça vuole garantire la continuità del nazionale spagnolo e l'attuale presidente dell'FC Barcelona, Joan Laporta, è stato interrogato su TV3. Il giocatore compirà 18 anni il 13 luglio 18 anni, a quel punto potrà firmare un contratto da professionista che rifletta le sue qualità in campo, ha detto Laporta. "Lo stipendio deve essere in linea con l'importanza del giocatore all'interno della squadra, indipendentemente dalla sua età".

Il giocatore di Culer non ha mai esitato a mostrare il suo sangue blaugrana. "Andrà bene. È eccezionale. E al Barça si trova a suo agio. Stiamo lavorando all'accordo. Il Barça è il miglior club in cui può stare. Lui è catalano, del Barça... Si sente identificato ed è ben consigliato", ha detto il manager. "Un Lamine che è esploso come ha fatto, devi trattarlo in modo speciale. È fuori dalla norma".

Laporta non vuole ripetere il caso Messi, che ha dovuto dire addio alla squadra della sua vita per motivi finanziari, quindi la ripresa del club aiuterà a trattenere le più grandi stelle. Lamine Yamal sembra destinato a rimanere al Barça per molti anni a venire, quindi tutti gli appassionati di calcio potranno godersi il suo gioco nella Liga.