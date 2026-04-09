Il Barcellona protesta per un bizzarro incidente di pallamano con Pubill nello scontro con l'Atleti

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Il FC Barcelona ha perso contro l'Atlético de Madrid mercoledì nella gara d'andata dei quarti di finale di Champions League, la prima volta che l'Atleti batte il Barça al Camp Nou in 20 anni. La partita, tuttavia, è stata segnata dalle decisioni degli arbitri, con Pau Cubars espulso al 41° minuto per fallo su Giuliano Simeone, mentre era solo davanti alla porta. Inizialmente, l'arbitro István Kovács lo ha punito con un cartellino giallo, ma l'arbitro lo ha chiamato al VAR e ha cambiato colore del cartellino.

Alcuni, come Thierry Henry di CBS Golazo, mettono in dubbio la decisione, perché Giuliano non ha il pieno controllo della palla quando Cubarsí commette il fallo. Tuttavia, l'episodio più controverso della partita è arrivato nel secondo tempo, quando giocatori e staff del Barça hanno chiesto un rigore contro l'Atlético dopo che il difensore dell'Atleti Pubill ha afferrato il pallone con le mani dopo un passaggio del portiere Musso.

Era un chiaro pallone di mano dentro l'area, quindi un rigore? Secondo le regole, la palla era già in movimento poiché Musso aveva già calciato il calcio. Dopo la partita, Hansi Flick si è lamentato: "Perché abbiamo il VAR?"

Pensi che l'arbitro avrebbe dovuto concedere un rigore al Barça dopo questo bizzarro incidente di mano?