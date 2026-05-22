Il Campionato Mondiale 2026 Rocket League si terrà a Fort Worth a settembre

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È stato confermato che il Campionato MondialeRocket League 2026 si terrà a Fort Worth, Stati Uniti, questo settembre, con date esatte dal 15 al 20 settembre. Nella famosa Dickies Arena della città, l'evento riunirà 20 delle migliori squadre del mondo per un grande evento in cui sono in palio 1,2 milioni di dollari.

Ci viene detto che i sei giorni di azione saranno solo tre giorni alla Dickies Arena, poiché gli ultimi tre giorni sono riservati allo stadio mentre i primi tre si giocano a porte chiuse.

Non conosciamo ancora le squadre presenti, poiché queste saranno decise tramite qualificazioni nei prossimi mesi e anche attraverso il Paris Major in corso, che si concluderà questo fine settimana. Quello che sappiamo è che la Fort Worth Sports Commission è stata iscritta come Partner Ufficiale per il Turismo Sportivo dell'evento.