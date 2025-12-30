Il capitano più longevo dell'Atlético de Madrid, Enrique Collar, muore all'età di 91 anni

HQ

L'Atlético de Madrid ha annunciato lunedì sera la scomparsa di Enrique Collar all'età di 91 anni. Collar fu un ex giocatore dell'Atleti tra il 1953 e il 1969, che fu capitano della squadra per dieci anni, tra il 1960 e il 1969, più tempo di qualsiasi altro giocatore della squadra. Ha giocato 470 partite, segnato 105 gol e vinto un titolo di Liga, tre Coppe di Spagna e una Coppa delle Coppe UEFA.

Collar è a pari merito con Antoine Griezmann come quinto giocatore con il maggior numero di partite ufficiali giocate indossando rosso e bianco. Nato nel 1934, si unì all'Atleti nelle leghe giovanili e firmò un contratto senior il giorno in cui compì 18 anni, nel 1952.

Fu ceduto in prestito ad altre squadre, come Cadice e Real Murcia, prima di stabilirsi all'Atleti, dove contribuì a vincere un titolo di campione nel 1966, tre Copas nel 1960, 1961 e 1965, e una delle defente Coppe UEFA. Disputò anche 16 partite con la Spagna, tra cui la partecipazione alla Coppa del Mondo 1962, e le partite di qualificazione per la Coppa delle Nazioni europee, che alla fine vinse la Spagna.

Collar rimase legato al club attraverso i club di tifosi ed è stato presidente della Fondazione Atlético de Madrid tra il 2005 e il 2011. "Con la partenza di Enrique Collar, la famiglia rosso e bianca perde un simbolo che ha dato tutto per portare l'Atlético de Madrid ai vertici del calcio nazionale e continentale", ha detto il club.