Il circuito di eSport 2025 Call of Duty: Mobile offrirà un montepremi di 1 milione di dollari

Activision ha presentato i piani per la divisione eSport del 202Call of Duty: Mobile 5, con questo calendario fitto di impegni che offrirà azione in sei regioni in tutto il mondo e vedrà un montepremi totale di $ 1 milione in offerta.

Come confermato in un recente post sul blog, ci è stato detto che l'evento di quest'anno sarà diviso in due. Una metà è conosciuta come il circuito Legendary, ed è qui che si troveranno tutti i migliori giocatori e squadre, fungendo da principale squadra competitiva. L'altra metà è conosciuta come Open e, come suggerisce, questo consentirà ai partecipanti di tutto il mondo di partecipare alla speranza di vincere cosmetici e oggetti di gioco.

La stagione prenderà il via tra poche settimane con una fase Solo Ranked, e poi continuerà a offrire fasi che si estendono per circa cinque settimane, fino alla quarta e ultima fase, che è anche la World Championship, che si svolge a fine luglio e agosto. Per quanto riguarda le sei regioni che si daranno battaglia e cercheranno di inviare i loro migliori concorrenti, queste sono; Europa, Nord America, India, America Latina, Giappone e Africa.

Ti sintonizzerai o gareggerai nel circuito di eSport 2025 CoD: Mobile ?