Il Comitato Olimpico Internazionale e il Comitato Olimpico e Paralimpico Saudita terminano la cooperazione sui Giochi Olimpici di Esports

Entrambe le parti porteranno ora avanti le proprie iniziative.

La cooperazione pianificata tra il International Olympic Committee (IOC) e il Saudi Olympic and Paralympic Committee (SOPC) sul Olympic Esports Games è giunta al termine.

Dopo essere stato originariamente messo in atto solo l'anno scorso, l'accordo è stato concluso in anticipo perché la coppia sta ora esplorando le proprie iniziative separate.

Per quanto riguarda ciò che questo significa per i giocatori e i fan, il CIO ha affermato che "svilupperà un nuovo approccio ai Giochi Olimpici di Esports, tenendo conto del feedback del processo "Pausa e riflessione" e perseguirà un nuovo modello di partnership".

Per quanto riguarda il motivo per cui il CIO sta seguendo questa strada, spiega anche che "questo approccio sarà un'opportunità per adattare meglio i Giochi Olimpici di Esports alle ambizioni a lungo termine del Movimento Olimpico e per diffondere le opportunità presentate dai Giochi Olimpici di Esports in modo più ampio, con l'obiettivo di avere i Giochi inaugurali il prima possibile".

Non è chiaro cosa cercherà invece di offrire il SOPC, ma il Esports World Cup si tiene già in Arabia Saudita ogni estate, quindi forse semplicemente raddoppieranno su questo.

