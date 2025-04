Il Crazy Raccoon coreano vince lo scontro tra campioni dell'Overwatch Champions Series

HQ

Il primo major del 2025 Overwatch Champions Series si è concluso poiché durante il fine settimana si è concluso l'evento Champions Clash e ha visto una squadra coreana resistere e portare a casa il trofeo per il torneo con sede in Cina.

Dopo un estenuante round di azione, Crazy Raccoon è riuscito a uscire vincitore dopo aver sconfitto il suo rivale coreano e attuale campione del mondo Team Falcons nel gran finale in modo 4-2.

Questo risultato ha visto la squadra tornare a casa con un po' di premio in denaro e il trofeo, ma anche la qualificazione diretta al prossimo major della stagione, il Midseason Championship, che si svolgerà come parte del Esports World Cup in estate, e offre un enorme montepremi di $ 1 milione per cui combattere.