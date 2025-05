Il creatore di Diddy Kong elogia la riprogettazione "simpatica" del personaggio da parte di Nintendo

HQ

Nintendo ha costantemente cercato di regolare e modificare l'aspetto di alcuni dei suoi personaggi famosi, con il cambiamento più notevole che ruota attorno alla scimmia preferita da tutti, Donkey Kong. Il cambiamento è stato notato per la prima volta in The Super Mario Bros. Movie e da allora abbiamo visto che anche l'aspetto del personaggio in formato videogioco è stato modificato, sia per l'imminente Mario Kart World che per Donkey Kong Bananza.

Quando è stata rivelata questa riprogettazione, il creatore originale Kevin Bayliss, che ha progettato la versione di Donkey Kong e un elenco dei suoi alleati che conosciamo da circa tre decenni, si è rivolto ai social media per elogiare e sostenere il cambiamento, cosa che ha fatto ancora una volta ora che è stato presentato anche il Diddy Kong aggiornato.

In un post su X, Bayliss afferma: "T H A N K Y O U @Nintendo per aver migliorato il tuo personaggio di Diddy Kong e per essere in sintonia con il mio design originale. Entrambi ora sono più belli che mai. Ora posso riposare in pace".

La differenza principale tra questa nuova versione di Diddy Kong e la precedente sembra anche vedere il personaggio allinearsi più strettamente alla versione Movie, poiché ora indossa anche un cappello con una spilla DK su di esso, allontanandosi dal precedente berretto Nintendo che indossava, come spiega Nintendo Life.

Bayliss conclude notando che tutto ciò di cui Diddy Kong ha bisogno ora è una "pista da corsa, e un enorme PIG con un mantello viola per sfidarlo a una gara!"

Cosa ne pensi di questa nuova iterazione di Diddy Kong ?