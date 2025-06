Il creatore di Hyper Light mostra un altro assaggio di Possessor(s)

HQ

Come parte della vetrina Day of the Devs, Heart Machine, lo sviluppatore dietro Hyper Light Drifter, Hyper Light Breaker e Solar Ash, ha appena mostrato un altro assaggio del suo prossimo progetto, Possessor(s).

Questo è un gioco d'azione e avventura a scorrimento laterale in 2D con elementi horror interdimensionali, e segue un personaggio chiamato Luca, che funge da ospite per una controparte riluttante nota come Rehm. Come coppia, l'obiettivo è quello di esplorare una città in quarantena che è stata dilaniata da un disastro interdimensionale.

Il gioco è ambientato in un mondo di ambienti 3D, il tutto utilizzando movimenti 2D a scorrimento laterale. Si dice che l'azione sia ispirata ai combattenti platform e si dice che l'esplorazione offra anche movimenti frenetici. Si parla anche di percorsi aperti, il che significa che non c'è un solo modo per navigare nel mondo.

Al momento, stiamo ancora aspettando di sapere la data di uscita definitiva di Possessor(s).