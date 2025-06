La Russia sostiene che Israele non è disposto a perseguire una mediazione con l'Iran Mosca avverte del rapido peggioramento del conflitto e ribadisce l'offerta di mediare in mezzo alle crescenti tensioni regionali.

Martedì, il Cremlino ha espresso preoccupazione per quello che definisce un conflitto sempre più esplosivo tra Israele e Iran, osservando che Israele sembra disinteressato alla mediazione diplomatica.



Mentre la Russia mantiene legami con entrambe le nazioni e continua a offrire i suoi servizi come intermediario neutrale, Dmitry Peskov afferma che la situazione sta precipitando oltre la prevedibilità: "La situazione continua a peggiorare rapidamente. Il livello di imprevedibilità è assoluto". Vladivostok, Russia - 02 settembre 2021: Dmitry Peskov - Addetto Stampa del Presidente della Russia Vladimir Putin, al Forum Economico Orientale // Shutterstock