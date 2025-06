Il doppiatore di Arthur Morgan implica anche Red Dead Redemption 2 notizie questa settimana

HQ

Durante il fine settimana, Rob Wiethoff, l'attore dietro il personaggio di John Marston in entrambiRed Dead Redemption i giochi, ha chiaramente accennato al fatto che questa settimana stava succedendo qualcosa di eccitante con la serieRed Dead.

E ora abbiamo ulteriori prove che è così. Roger Clark ha interpretato il personaggio principale Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2, e ora si unisce anche lui al coro. Quando qualcuno gli ha chiesto se sapeva a cosa si riferisse Wiethoff, ha semplicemente risposto "Sì", completo di una gif animata di un cane con un sorriso molto sornione.

Nel thread, anche Roshir Dalal (che ha interpretato Charlie nel gioco) ha seguito con la sua immagine gif criptica, che indica chiaramente che sta succedendo qualcosa e che il team dietro il gioco lo sa.

Di recente si è diffusa la voce che Red Dead Redemption 2 sia finalmente in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series S/X in una versione aggiornata, e che arriverà anche su Switch 2. Non sappiamo se è quello che viene suggerito, ma questa è la nostra migliore ipotesi.