Un famigerato leaker conferma la notizia di Red Dead Redemption 2 in arrivo su Nintendo Switch 2

Circa tre settimane fa, abbiamo pubblicato un rapporto che affermava che Red Dead Redemption 2 sarebbe arrivato su Nintendo Switch 2 console ad un certo punto nel prossimo futuro e che questo debutto si sarebbe finalmente allineato con una versione PS5 e Xbox Series X/S del gioco. Mentre Rockstar rimane in silenzio radiofonico su qualsiasi piano per l'acclamato western, ora è emerso un noto leaker per notare che il sequel d'azione arriverà sul sistema successore di Nintendo, e forse prima del previsto.

NateTheHate ha pubblicato un video in cui afferma che le voci di un porting Red Dead Redemption 2 Switch 2 sono in realtà vere e che il gioco potrebbe essere annunciato non appena si vocifera il Nintendo Direct showcase.

Fa un ulteriore passo avanti nel video qui sopra (la parte RDR2 inizia alle 9:50) per aggiungere che il gioco potrebbe arrivare sulla piattaforma alla fine dell'estate o all'inizio dell'autunno, suggerendo che i fan che speravano di riempire il loro tempo con Grand Theft Auto VI, prima del suo ritardo, ora avranno qualcosa Rockstar da godersi durante settembre/ottobre.

Come sempre, fino a quando Rockstar non fa un annuncio ufficiale, trattate queste informazioni con un certo grado di cautela, anche se le stelle si stanno allineando e le fanno sembrare più vere di giorno in giorno.