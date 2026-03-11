Il finale di Mass Effect 3 è stato così brutto che ha fatto sì che EA sia stata votata come la peggior azienda d'America... due volte

HQ

Non deve essere bello ricevere un premio per essere la peggior azienda d'America. Prenderlo due volte deve bruciare, beh, il doppio. Non è davvero un premio, ma è un indicatore di quanto le persone fossero insoddisfatte di EA nei primi anni 2010, e Mass Effect era una delle ragioni principali per questo.

Almeno, questo è il pensiero dell'ex dirigente di EA Peter Moore. Moore ha ricoperto per anni ruoli chiave nel settore gaming, come presidente di Sega of America, vicepresidente corporate della divisione Interactive Entertainment Business di Microsoft (Xbox, per noi laici professionisti), ed è stato COO di EA dal 2012 al 2017. In quegli anni, Moore ha visto l'azienda vincere il premio della sua peggior azienda d'America e, in un'intervista con The Game Business, ha chiarito che non è ancora contento di quelle vittorie.

"All'EA siamo stati voti, per due anni di fila, la peggior azienda d'America, a causa della fine di Mass Effect," Disse Moore. "Questo è il momento in cui BP sta inquinando il Golfo del Messico. Bank of America ha fatto crollare l'economia globale con i mutui subprime. Ma il cazzo di colonnello Shepard muore in Mass Effect 3, e questo ci rende la peggior azienda d'America."

Ammettiamo il leggero ricordo errato di Moore sul grado di Shepard, dato che è passato ben oltre un decennio dall'ultima volta che il personaggio è apparso in un gioco. "A quel punto, sono passato a Twitter. Inizio a interagire con i gamer e con tutto il bagaglio che ne deriva. Ho sentito che fosse il modo migliore per capire come umanizzare il volto di EA. Ho preso quella lezione di essere il volto e la capacità di coinvolgere i giocatori con il football. I gamer sono volatili, e i tifosi di football sono volatili. Ho sentito che non essere freddo e distante, come lo era il club di calcio con proprietari americani assenti, era la strada giusta," ha continuato. "I miei proprietari americani non erano d'accordo. Non è piaciuto il fatto che interagissi con i fan sui social media. Lo ritenevano poco da statista."

Moore ha spesso preso in mano la situazione. Dopotutto, si vede in parte responsabile di aver dato inizio alle guerre delle console, quindi è chiaro che si vede come un pezzo della storia del gaming. Proprio come il finale di Mass Effect 3, e la reazione negativa che ha ricevuto, è ricordato come un momento storico.