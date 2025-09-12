Il governo federale tedesco classifica gli eSport come un'organizzazione senza scopo di lucro

HQ

Il governo federale tedesco è giunto alla conclusione che gli eSport dovrebbero essere classificati come un'attività senza scopo di lucro, il tutto come parte dei suoi sforzi per far crescere gli eSport in tutto il paese.

Lo conferma il Bundesministerium in un post su LinkedIn, dove (dopo la traduzione), ci viene detto: "Questo passo rafforza il fair play, la protezione attiva dei minori e crea un uso sano e riflessivo dei media digitali".

Va detto che c'è ancora bisogno di sforzo e movimento per completare completamente la classificazione senza scopo di lucro degli eSport, poiché si noti che il regolamento deve ancora andare al Bundestag affinché i membri del parlamento possano condividere i loro voti e pensieri.

Tuttavia, per un paese che ha già un immenso punto d'appoggio nel mondo degli eSport (Riot ha un'arena nel paese che funge da base per LEC e VCT EMEA competizione, per esempio), questa è una grande mossa per far crescere ulteriormente l'industria degli eSport.