Il manager dell'Espanyol si scaglia contro Lamine Yamal: "Il Barça è bravo con la teatralità"

Poche ore fa l'FC Barcelona è stato proclamato campione della Liga 2024-25, ancora una volta, allo stesso modo della stagione 2022-23, allo stadio RCDE contro l'Espanyol. Questa volta è finita 2-0, con grandi tiri di Lamine Yamal e Fermín López, per sigillare il 28° campionato per la bacheca dei trofei del Barça. Questi derby sono sempre molto tesi a causa dell'odio tra i due tifosi e quando ci sono azioni controverse, è ancora più accentuato.

L'autore del primo gol, Lamine Yamal, è stato coinvolto nella polemica quando il difensore del Perico Leandro Cabrera è stato espulso per aver difeso la palla e ha dato una gomitata allo stomaco al giocatore blaugrana. Lamine si contorceva per il dolore a terra e l'arbitro, Soto Grado, è stato chiamato al VAR per rivedere l'azione, con conseguente cartellino rosso all'80'.

L 'allenatore dell'Espanyol Manolo Gonzalez ha mostrato senza paura il suo disappunto per la decisione dell'arbitro, accusando i giocatori dei Culers di teatralità. "Perché un colpo del genere cada a terra come ha fatto lui, devi farlo bene, eh? Sappiamo già che dall'altra parte della Diagonal fanno la teatralità abbastanza bene da anni. Soffi su di loro e cadono velocemente. È un'azione che, diavolo, stiamo rovinando il calcio. È evitabile? Assolutamente, ma non è per cadere a terra, né per far male a nessuno, né per essere espulso", ha detto l'allenatore del Perico in conferenza stampa.

Con dichiarazioni così dirette, sapevamo che non sarebbe passato molto tempo prima che qualcuno rispondesse a Manolo González, ma non era altro che Gerard Piqué, leggenda del Barcellona e ben noto per la sua animosità nei confronti dei tifosi del Perico. L'ex giocatore è sempre molto attivo sui social media e la sua risposta è stata chiara. "L'altro lato della Diagonal? Mi dispiace, ma sono passati anni da quando hai lasciato la città. Barcellona è blaugrana. Un grande abbraccio.

Piqué ci ha tenuto a precisare che, sebbene la squadra sia l'Espanyol del Barcellona, si è trasferita anni fa a Cornellà de Llobregat, una città dell'area metropolitana dove si trova il loro nuovo stadio.