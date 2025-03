Il Manchester City ha vinto due volte consecutive della ePreimer League

HQ

La stagione 2024/25 ePremier League è nei libri. Dopo alcuni mesi intensi di azione, è stato incoronato un vincitore per il torneo EA Sports FC 25 e quest'anno sta effettivamente vedendo un vincitore back-to-back per la prima volta in assoluto sollevare il trofeo.

Manchester City è riuscito a difendere il suo titolo e a portare a casa il trofeo ePremier League per il secondo anno consecutivo. L'organizzazione ha resistito Brighton & Hove Albion nel gran finale durante il fine settimana, con le sue stelle, Matias "Bonanno" Bonanno e Donovan "Tekkz" Hunt che hanno superato Jayden Groden e Marc "Marley" Marley nelle due tappe dell'azione.

Questo risultato ha persino visto Tekkz incoronato come tre volte campione ePremier League e una delle star più decorate degli eSport.

Parlando delle finali di ePremier League, il chief commercial officer Will Brass ha dichiarato: "Questo fine settimana è stata una fantastica vetrina per il torneo, con abilità straordinarie in mostra. Quest'anno abbiamo assistito a un'azione e a dei gol incredibili, in particolare nelle fasi finali che sono state ricche di emozioni. Ancora una volta, i fan di tutto il mondo si sono sintonizzati per vedere i giocatori che rappresentano i club della Premier League in un torneo altamente competitivo. Il nostro format di due fine settimana, giunto al suo secondo anno, ha davvero fornito un grande palcoscenico per giocatori e club per emozionare e intrattenere".

La domanda ora è se Manchester City (che sembrano essere dominanti nel calcio digitale come lo sono stati nel calcio reale negli ultimi tempi...) possono continuare questo successo nei prossimi tornei europei previsti per la stagione 24/25.