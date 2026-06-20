Il mondo di Vampire Survivors si sta espandendo con fumetti e un romanzo grafico

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Ultimamente Poncle ha esplorato molte strade e strade diverse per espandersi. Questo include versioni a tema di giochi che utilizzano la formula base Vampire Survivors, tra cui Warhammer Survivors e il progetto Jujutsu Kaisen recentemente annunciato. Ma oltre a questo, ci sono ancora piani per far evolvere il franchise Vampire Survivors sia sotto forma del roguelike Vampire Crawlers sia in una nuova collaborazione con l'editore di fumetti Titan Comics.

Ci viene detto che Poncle e Titan Comics stanno collaborando per una serie di fumetti e un romanzo grafico basato sul mondo di Vampire Survivors. Per il fumetto, sarà una serie di quattro numeri che inizierà a settembre e che alla fine porterà a un romanzo grafico collettivo che riunisce tutta la storia in un unico libro, che uscirà a marzo 2027.

Per quanto riguarda il tema della storia, un comunicato stampa menziona: "In questa nuova storia, sopravvissuti familiari si avventurano in regni maledetti pieni di creature indicibili, storie nascoste e misteri sempre più bizzarri mentre iniziano a scoprire segreti che non erano mai destinati a essere scoperti. Mentre cercano risposte e combattono mostri in una biblioteca infinita, in una latteria corrotta e persino in una foresta folle, una terribile e scioccante verità inizia finalmente a rivelarsi... "

La storia sarà scritta dal creatore di Nottingham David Hazan e con disegni di Jimmy Kucaj, con questa coppia che aveva già lavorato insieme a Dread the Halls. Il primo numero debutterà il 9 settembre e potete vedere la copertina qui sotto.

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