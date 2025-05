Il PlayStation Platinum Trophy di Balatro è stato acquisito solo dallo 0,1% dei giocatori

HQ

Non è un segreto che battere Balatro sia una sfida in primo luogo, non importa fare tutto nel gioco e acquisire Platinum Trophy, se sei un utente PlayStation. In effetti, questa è un'impresa così rara e difficile che solo lo 0,1% dei giocatori è riuscito ad accaparrarsi il premio, e una di queste poche persone è la persona dietro il design di PS4 e PS5.

Sì, Mark Cerny è un proprietario di Balatro Platinum, qualcosa che l'architetto capo del sistema ha rivelato ai fan in un post su X. Cerny ha anche colto l'occasione per spiegare lo sforzo che è stato fatto per acquisire il premio, notando quanto segue:

"Dopo sette mesi e centinaia di ore, sono orgoglioso di unirmi allo 0,1% dei giocatori che hanno raggiunto il livello di platino il Balatro! Complimenti a @LocalThunk per il gameplay incredibilmente profondo".

Se sei interessato a tentare di accaparrarti questo Trophy (o ottenere tutto il punteggio giocatore su Xbox), puoi trovare l'elenco completo di Trophy secondo i profili PSN qui, dove si nota che il premio è stato ottenuto dall'1,74% dei giocatori, che è superiore alla cifra di Cerny ma ancora molto, molto basso e raro.