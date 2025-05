Il professionista di Call of Duty da 12 anni annuncia il pensionamento

HQ

Non puoi rimanere in uno spazio competitivo per oltre un decennio se non sei dannatamente bravo in quello che fai. Questo vale anche per il mondo di Call of Duty, dove dopo 12 anni di azione, Dillon "Attach" Price ha deciso di chiudere la giornata e di lasciarsi alle spalle l'eSport.

Attach ha avuto un periodo non proprio impressionante negli ultimi anni, lottando per ritrovarsi in cima alla montagna o particolarmente vicino ad essa, soprattutto all'interno dell'era Call of Duty League. Tuttavia, la sua carriera complessiva è stata molto più impressionante, poiché è ancora considerato il giocatore più giovane ad aver mai vinto un World Championship, un'impresa che è riuscito a fare un decennio fa, quando ha vinto l'evento del 2015 quando aveva 18 anni.

Nel corso della sua carriera, Attach ha giocato per varie importanti organizzazioni, tra cui FaZe Clan e Evil Geniuses, e anche per diverse squadre CDL, sia New York Subliners, Minnesota Rokkr, Las Vegas Legion, e poi di nuovo a New York per far parte del Cloud9 New York, che è stata la sua ultima squadra.

Per quanto riguarda ciò che il futuro riserva ora per Attach, non è chiaro, ma ha rilasciato una dichiarazione in cui osserva: "Ora, sono pronto a fare un atto di fede e ad abbracciare nuove sfide mentre passo al prossimo capitolo del mio viaggio".