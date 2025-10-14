Il Qatar si qualifica adeguatamente per la Coppa del Mondo e cerca il riscatto dopo il ridicolo del 2022

HQ

Julen Lopetegui, allenatore di calcio spagnolo in passato al West Ham United, al Wolverhmapton Wanderers, al Siviglia e al Real Madrid, è stato nominato capo allenatore della nazionale del Qatar nel maggio 2025. Il suo obiettivo era chiaro: portare il Qatar ai Mondiali 2026. E ci è riuscito, guidando il Gruppo A nel quarto turno delle qualificazioni alla Coppa del Mondo AFC, sconfiggendo gli Emirati Arabi Uniti per 2-1.

È la seconda volta che il Qatar partecipa a una Coppa del Mondo, ma nel 2022 si è qualificato solo in virtù del fatto di essere il paese ospitante, e poi ha perso tutte e tre le partite della fase a gironi, segnando un solo gol. Migliorare questo risultato sarà il prossimo incarico di Lopetegui, che ha un contratto fino al 2027, dopo la prossima Coppa d'Asia.

Lopetegui segue una serie di allenatori spagnoli che trovano casa in Qatar, succedendo a Luis García e Tintín Márquez. Lopetegui in precedenza ha allenato la Spagna e stava per portarla alla Coppa del Mondo 2018 in Russia, ma è stato licenziato poco prima della competizione quando si è saputo che aveva firmato per il Real Madrid. Questa sarà la prima volta che guiderà una squadra in una Coppa del Mondo.