Il Real Madrid vince l'emozionante semifinale, terminata 4-4 contro la Real Sociedad

Il Real Madrid ha vinto unCopa del Rey 'emozionante semifinale contro la Real Sociedad e sarà in finale alla fine di questo mese. Ma la squadra di Ancelotti ha subito 4 gol ed è stata in svantaggio per la maggior parte della partita, che si è conclusa 4-4. Il gol di Endrick all'andata a febbraio, che ha segnato anche nella gara di ritorno, si è rivelato decisivo, poiché la Real Sociedad, un club dei Paesi Baschi, ha preso l'iniziativa al Bernabéu ed è riuscita a segnare per prima, tra cui una doppietta del nazionale spagnolo Mikel Oyarzabal all'80' e al 93' per portare la partita ai tempi supplementari.

Endrick, Bellingham, Tchouaméni -guarda caso, il gol numero 10.000 nella storia del club, secondo MisterChip- e infine un colpo di testa di Rudiger quattro minuti prima dei rigori sono stati i marcatori del Madrid, mentre Oyarzabal è stato l'autore di tre dei gol della Real Sociedad -anche se uno è stato dato a David Alaba come autogol- e Barrenetxea, che ha aperto il tabellone nei primi 15 minuti.

Il Real Madrid sarà in finale il 26 aprile, contro l'FC Barcelona o l'Atlético de Madrid, che si deciderà nella semifinale di mercoledì. Il Real Madrid ha vinto ancora, ma ha subito sei gol nelle ultime due partite: c'è un chiaro problema difensivo che Ancelotti dovrà affrontare prima della partita contro l'Arsenal in Champions League della prossima settimana.