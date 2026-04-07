Il reboot dell'MCU X-Men è in fase di riscrittura

La versione dell'MCU del X-Men è stata attesa da tempo. Quando Avengers: Doomsday e Secret Wars si concludrà, avremo una nuova banda di eroi per cui tifare e finalmente potremo rispondere alla domanda se qualcuno che non sia Hugh Jackman possa interpretare Wolverine. C'è molta pressione sul progetto, e sembra che servirà più bozze.

Il regista Jake Schreier ha confermato a Collider che c'è una nuova sceneggiatura in lavorazione in questo momento, scritta dagli sceneggiatori di Beef e Thunderbolts* Lee Sung Jin e Joanna Calo. Schreier ha commentato che il film è "ancora in fase di sviluppo", ma sembra che il piano sia ancora di farlo debuttare nel 2028.

Schreier ha anche diretto Thunderbolts*, quindi vedere Calo e Jin lavorare di nuovo insieme è stato qualcosa di speciale per lui. "Sai, una delle cose entusiasmanti che si collega a Beef è che Sonny [Lee Sung Jin] e Joanna [Calo] hanno lavorato entrambi su questa stagione. Ovviamente, voglio dire, Beef è la serie di Sonny, e Joanna ha lavorato anche alla stagione, e abbiamo lavorato insieme alla prima stagione di Beef e a Thunderbolts*. Sono arrivati e stanno lavorando a una bozza in questo momento, ed è davvero entusiasmante poter riunire quel gruppo di persone," ha detto.

Schreier non ha commentato se questa nuova sceneggiatura influenzerà i piani di uscita, ma ha detto che la Marvel si assicurerà che il maggior numero possibile di segreti vengano a galleggiare sul nuovo film X-Men. "Filmeremo in una piccola scatola nera e non ce ne andremo mai. Ma seriamente, lo studio ha esperienza in merito. Ne abbiamo parlato, ma non posso aggiungere altro," ha detto.