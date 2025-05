Il Regno Unito e l'UE siglano il reset del commercio e della difesa dopo la Brexit Londra e Bruxelles concordano di ridurre gli attriti commerciali e approfondire i legami di difesa in un contesto di cambiamenti geopolitici.

HQ Le ultime notizie sul Regno Unito e l'Unione Europea . Ora sappiamo che il Regno Unito e l'UE hanno raggiunto un accordo storico per ricalibrare le loro relazioni post-Brexit, allentando le barriere commerciali e rafforzando la cooperazione nel settore della difesa. L'accordo include l'accesso agli appalti congiunti, il miglioramento dei viaggi per i cittadini del Regno Unito nell'UE e un controverso accordo di pesca di 12 anni. Il primo ministro Keir Starmer spera che l'accordo fornisca sollievo economico e allineamento geopolitico senza ricongiungersi alle strutture centrali dell'UE. Londra, Regno Unito - 24 aprile 2025: il primo ministro britannico Keir Starmer e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, camminano verso il numero 10 di Downing Street a Londra, Inghilterra // Shutterstock