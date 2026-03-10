Il Regno Unito è sopraffatto dalla febbre Resident Evil: la serie horror di Capcom domina le classifiche delle vendite fisiche

HQ

Dire che i fan di tutto il mondo abbracciano Resident Evil con entrambe le braccia aperte è forse un eufemismo, dato che la serie è tornata in cima dopo il lancio di Resident Evil Requiem, che ha avuto un enorme successo sia dalla critica che dal commerciale.

Una regione in particolare che sta impazzendo per tutto ciò che riguarda Resident Evil è il Regno Unito, almeno se i dati più recenti sulle vendite fisiche indicano le tendenze più ampie dei consumatori. Come osservato da PushSquare, i dati che terminano con la settimana del 7 marzo mostrano che tra i dieci giochi fisicamente più venduti nel paese, cinque titoli provenivano dalla serie Resident Evil, con Requiem in cima alla lista e superato il nuovo Pokémon Pokopia.

La lista completa è come ci si aspetterebbe oltre alla presenza di Resident Evil, con Nintendo che domina il mercato fisico come al solito. Scopri la lista qui sotto.



Resident Evil Requiem

Pokémon Pokopia

Mario Kart World

Pokémon Leggende: Z-A

Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition

Monster Hunter Wilds

Resident Evil 3

Animal Crossing: Nuovi Orizzonti

Resident Evil 2

Pacchetto Generazione di Resident Evil



È sicuramente un buon momento per far parte delle famiglie Nintendo e Capcom... Per approfondire Resident Evil Requiem, il gioco è stato recentemente aggiornato con una patch e sembra aver risolto un bug visivo piuttosto comico.