Il rivenditore britannico GAME mette all'asta le sue scorte di magazzino, tra cui console e cimeli

Ancora una volta, sembra che le cose non stiano andando bene per il principale rivenditore di videogiochi fisici del Regno Unito, GAME. Dopo essere stata acquistata da Sports Direct e assorbita da Frasers Group nel 2019, abbiamo visto l'azienda abbandonare i suoi schemi di carte premio, i preordini in negozio, le permute usate e altro ancora.

Ora, secondo TheGamer, è stata avvistata un'asta, che elenca oggetti dal quartier generale e dal magazzino di GAME. Le inserzioni su NCM Auctions riguardano per lo più mobili per ufficio e altri oggetti utili per un'attività commerciale, ma qualche pezzo di kit da gioco può essere trovato qua e là.

Questo poster di San Andreas, ad esempio, è di quasi 40 pollici e potrebbe decorare abbastanza bene un soggiorno o una caverna dell'uomo. Inoltre, le console, tra cui PlayStation 5s, Nintendo Switch e Xbox Series, saranno messe all'asta il 18 aprile.

È improbabile che qualcuna di queste cose sia nuova o come nuova, ma se vuoi dare un'occhiata, forse sarai in grado di fare un'offerta decente. Per i nostri amici all'estero, sembra che questi oggetti siano solo per la raccolta, ma se hai un amico vicino all'Hampshire disposto ad andare a prendere una PS5 usata, ora è il momento di chiamarli.